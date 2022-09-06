Госдума готовит штрафы за вмешательство иноагентов в выборы

Фото: vybor2019.sevastopol.su

Комиссия Госдумы по борьбе с иностранным вмешательством одобрила поправки в КоАП о введения штрафов для иноагентов за вмешательство в выборы. Сам запрет действует уже более полутора лет, но пока штрафов за его нарушение не предусматривалось, пишет «Коммерсант».

При этом в Совфеде уже насчитали десять видов вмешательств в выборы. Размер штрафа предлагается установить от 10 тысяч до 30 тысяч рублей для физлиц, до 500 тысяч рублей — для должностных лиц и до 1 млн рублей — для юридических. Какие именно действия иноагентов попадают под штрафы, зависит от оценки действий в каждом случае, пояснил изданию член ЦИК Игорь Борисов.

Например, попыткой влияния может быть признан доклад движения «Голос» (включено Минюстом в реестр иноагентов), если в нем будет оценка деятельности субъектов избирательной кампании. На сегодня о фактах вмешательства в выборы отчитывается комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета.

Например, по итогам парламентских выборов 2021 года сенаторы насчитали десять видов вмешательства в выборы. Это и попытки навязать «ставленников Запада», и распространение односторонней информации о ходе выборов в иностранных СМИ, а также призывы к непризнанию итогов выборов еще до начала голосования и другие.

Ранее московский центр Карнеги прекратил работу. Фонд уточнил, что выполнил распоряжение Минюста РФ, однако продолжит публиковать аналитику о России, Украине и соседних странах.