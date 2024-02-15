ГД единогласно поддержала законопроект о блокировке сайтов за треш-стримы ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете распространения треш-стримов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Госдума единогласно приняла в первом чтении третий законопроект из пакета о запрете треш-стримов, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Инициатива предлагает обязать социальные сети модерировать такой контент.

Авторы законопроекта предлагают внести поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В соответствии с документом, онлайн-платформы должны будут выявлять и удалять фото- и видеоматериалы с демонстрацией жестокости и противоправных деяний. В случае нарушения предписания платформы подпадут под запрет и блокировку.

В январе депутаты приняли в первом чтении законопроект, предполагающий введение административных штрафов за треш-стримы. Сумма взыскания составит 700 тысяч рублей. В документе идет речь о любых незаконно распространяемых в Сети фото- и видеоматериалах с демонстрацией жестокости, сообщается на сайте Госдумы.

Документ был внесен на рассмотрение в декабре 2023 года. Сенаторы также предлагали и вовсе запретить треш-стримы. Кроме прочего, была выдвинута инициатива, согласно которой онлайн-трансляции совершения преступлений считались бы отягощающим обстоятельством.