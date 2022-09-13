Госдума досрочно прекратила полномочия депутата от Симферополя Черняка

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Алексей Черняк

Государственная дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Алексея Черняка, избранного по Симферопольскому одномандатному избирательному округу № 19, сообщили на сайте «Дума.тв». Уточняется, что депутатские полномочия были прекращены после того, как Черняк подписал письменное заявление.

Постановление вступило в силу со дня его принятия,— сказано в сообщении.

Черняк поблагодарил коллег-парламентариев в своем Telegram-канале за сотрудничество. Он объяснил свое решение об уходе с должности отъездом в Крым, где сейчас находятся его родственники.

В мае губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что уходит в отставку. Он занимал эту должность с 2012 года и переизбирался на пост в 2017 году, собрав 74,63% голосов избирателей. В 2022 году срок его полномочий подходит к концу.

Также в этом месяце свой пост оставил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он заявил, что попросил президента России перевести его «на работу на федеральном уровне» и глава страны поддержал его в этом желании.