В России будут действовать особые меры при проведении спецоперации Госдума приняла проект об обеспечении проведения КТО и других спецопераций за границей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы приняли правительственный проект об обеспечении ВС РФ при проведении контртеррористических (КТО) и других спецопераций за границей. В тексте закона поясняется, что при ведении СВО за рубежом в экономике России могут ввести специальные меры. В число таких мер входит «расконсервирование мобилизационных мощностей», а также «разбронирование материальных ценностей» госрезерва, пояснили на сайте Госдумы. Мобилизационные мощности — это силы, которые используют при переходе экономики на режим работы в условиях военного времени.

Также законопроект предусматривает «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях». Речь может идти о переработках, работе в ночное время, выходные и праздничные дни, а также о предоставлении ежегодных оплачиваемых отпусков, — сказано в сообщении.

Документ также предусматривает, что юрлица будут не вправе отказать государству при заключении контрактов на госзакупки или гособоронзаказы. Речь идет о государственных заказах, которые необходимы для обеспечения спецопераций за рубежом.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении инициативу о создании банка данных экстремистских материалов, который поможет повысить эффективность оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Как говорится в сопроводительных материалах, опубликованных на сайте Госдумы, в банк данных вносятся решения суда о признании экстремистскими тех или иных информационных материалов.