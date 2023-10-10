Госдума денонсировала Конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

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Госдума на заседании 10 октября денонсировала рамочную Конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств, говорится на сайте нижней палаты парламента. Как отмечается, прекращение участия в этом международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к РФ в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств.

Денонсировать рамочную Конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени РФ в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года, — говорится в сообщении.

В пояснительной записке к документу говорится, что в рамках резолюции Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года были существенно ограничены полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, созданном для «осуществления мониторинга выполнения государствами — участниками рамочной Конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств».

В мае депутаты Госдумы на пленарном заседании единогласно поддержали денонсацию договора об обычных вооруженных силах в Европе, который был заключен в 1990 году между РФ, НАТО и Организацией Варшавского договора. Документ с поправками был внесен на рассмотрение президентом Владимиром Путиным.

В феврале Россия расторгла соглашение с Чехией о генконсульстве в Екатеринбурге. С инициативой выступило Министерство иностранных дел РФ, а правительство ее одобрило. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.