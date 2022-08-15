Госдума будет по-новому реагировать на обращения граждан «Коммерсант»: Госдума изменила порядок работы с обращениями россиян

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Спикер парламента Вячеслав Володин утвердил порядок рассмотрения Государственной думой обращений россиян. Как сообщает «Коммерсант», теперь парламентарии смогут давать одинаковый ответ в случае «массового обращения» по одному и тому же вопросу.

Под этим термином подразумевается, что письма граждан теперь будут объединять по тематическим группам, присваивать им единый номер и направлять в комитеты или комиссии, курирующие разработку проекта ответов для граждан и размещение их на сайте Госдумы.

В нижней палате парламента введение меры объясняют тем, что решение назрело еще в прошлом году, когда в ГД поступало много обращений по вопросу введения QR-кодов в пандемию, а в этом году — в связи с военной операцией на Украине.

В комиссии по регламенту Госдумы отметили, что это лишь «технические изменения». Там подчеркнули, что они не касаются порядка рассмотрения обращений, который регулируется отдельным законом.

Госдума раз в месяц публикует на своем сайте обзоры обращений к депутатам. В частности, в июне парламентариям поступило более 30 тысяч писем, 26 тысяч из которых — через интернет-приемную ГД.

Ранее в Госдуме внесли на рассмотрение законопроект о создании на «Госуслугах» формы для жалоб на телефонных мошенников, чтобы разобраться со спам-звонками россиянам. Согласно документу, операторов, допустивших звонок с подменного номера, будут штрафовать.