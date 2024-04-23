Госдепартамент США уличили в сегрегации из-за доклада по правам человека Захарова назвала доклад Госдепа по правам человека настоящей сегрегацией

Доклад Госдепартамента США по правам человека в странах мира представляет собой настоящую сегрегацию, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание, что в нем нет ни слова об американском журналисте Гонсало Лире, «которого убили в украинских застенках». В связи с этим дипломат выражает непонимание, на основании каких критериев Госдеп готовит подобные доклады.

Почему за пойманного с поличным во время передачи секретных документов [Эвана] Гершковича американские официальные лица голос возвышают, ссылаясь на то, что он журналист, а за Лиру и слова ни разу не сказали? Это не двойные стандарты, это настоящая сегрегация, — пишет Захарова.

Лиру задержали на Украине в мае 2023 года после обвинения в «оправдании российской агрессии». Блогер должен был оставаться под домашним арестом, но пытался выехать в Венгрию. Он умер от пневмонии в СИЗО в начале 2024 года.

О том, что Лира жаловался на пневмонию, рассказал журналист Алекс Рубинштейн со ссылкой на записку, полученную от него незадолго до смерти. Блогер сообщил, что врачи долгое время игнорировали его проблемы со здоровьем.

Постоянное представительство России при ОБСЕ ранее заявляло, что организация не отреагировала на смерть американского блогера. Его гибель назвали вопиющим примером репрессий, который в ОБСЕ оставили без реакции.