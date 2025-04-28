Госдеп США сделал неожиданное заявление о дискуссии по Украине Рубио заявил, что дискуссии по Украине шли в духе консультаций России и США

Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марко Рубио

Глава Госдепартамента США Марко Рубио считает, что дискуссии по урегулированию конфликта на Украине на встрече в Париже прошли в духе российско-американских консультаций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете O Globo, которое опубликовал МИД РФ. По его словам, американская сторона стала лучше понимать позицию Москвы по ситуации вокруг Украины.

По нашим впечатлениям, американские собеседники стали лучше понимать позицию России по ситуации вокруг Украины. Рассчитываем, что это поможет им в диалоге с Киевом и отдельными странами Европы. О таком контакте в Париже 17 апреля госсекретарь США Марко Рубио в тот же день меня проинформировал. Он заверил, что дискуссии велись в русле предшествовавших консультаций между Москвой и Вашингтоном, — сказал глава МИД России.

Российская сторона в контактах с представителями американской администрации подробно рассказала «о первопричинах и генезисе украинского кризиса», пояснил Лавров. Также Москва разъяснила «видение параметров» окончательного урегулирования конфликта с учетом законных интересов РФ, «прежде всего в сфере безопасности и обеспечения прав человека».

Ранее в пресс-службе МИД России сообщили, что Лавров и Рубио 27 апреля провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили дальнейшие контакты между странами. Стороны договорились поддерживать диалог на всех уровнях. Основной темой беседы стал конфликт на Украине и возможности перехода к мирным переговорам.