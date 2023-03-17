«Гора родила мышь»: сенатор Джабаров оценили решение МУС об аресте Путина Сенатор Джабаров: МУС вынужден был выдать ордер на арест Путина из-за давления

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Владимир Джабаров

Решение Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой было несамостоятельным, заявил в комментарии NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что решение МУС не имеет для России юридической силы и призвал районный суд Москвы арестовать в полном составе сотрудников международного суда.

Во-первых, мы не признаем его юрисдикцию. Во-вторых, я предлагаю, чтобы Басманный суд выдал ордер на арест этого суда в полном составе. За то, что они разжигают ненависть среди людей, за то, что они подталкивают страны к конфликту. Они абсолютно понимают правовую ничтожность своего решения. Но на них давят, и они вынуждены делать вот то, что они делают. Гора родила мышь: сейчас все это вспыхнет и потом замолкнет, — заявил Джабаров.

Сенатор считает, что решение МУС может быть связано с неудачами ЕС и НАТО, а ограничение передвижений для Путина невозможно.

Они понимают, что у них на Украине не очень хорошо идет – у ЕС, у НАТО. Вот они теперь пытаются любыми путями сделать из нас уголовных преступников. По сути, из всей России. Что до возможных ограничений передвижения Владимира Путина по миру – пусть попробуют, — сказал парламентарий.

Ранее замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев использовал эмодзи туалетной бумаги, комментируя появление ордера МУС на арест Владимира Путина. Он пояснил в своем Twitter, что все понимают, как надо использовать этот документ.