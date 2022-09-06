Google устранила нарушения по требованию ФАС ФАС: Google больше не навязывает разработчикам приложений из РФ оплату через Google Pay

Фото: Rolf Vennenbernd/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализировала действия американской компании Google и установила, что та устранила признаки нарушения антимонопольного законодательства, говорится на сайте ведомства. Теперь разработчики в России могут использовать альтернативные способы оплаты.

В августе Google сообщила, что внесла изменения в правила программы для разработчиков Google Play и убрала запрет на использование сторонних платежных систем, — сообщает ФАС.

Ранее служба выдала Google предупреждение в связи с навязыванием разработчикам мобильных приложений оплаты исключительно через ее собственную систему.

В конце апреля мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на 4 млн рублей за распространение недостоверных данных о погибших в ходе спецоперации на Украине. Основанием для возбуждения дела стали опубликованные на YouTube ролики со сведениями о потерях ВС РФ и жертвах среди мирного населения.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) с мая начала принудительное взыскание с компании Google более 7,2 млрд рублей. Столичный суд оштрафовал сервис за распространение на YouTube материалов украинского нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) и террористического сообщества — структурного подразделения организации «Правый сектор» (организация признана экстремистской на территории РФ и запрещена), а также ряда иных запрещенных организаций.