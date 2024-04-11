«Голливуд»: названа цель пытавшихся высадиться под Херсоном десантников ВСУ Сенатор Кастюкевич назвал попытку высадки десанта ВСУ «Голливудом»

Фото: МО Украины

Попытка высадки украинских диверсантов на Тендровскую косу является «Голливудом», заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его словам, это нужно было для того, чтобы оправдать вливаемые западными союзниками средства в конфликт на Украине.

Попытка высадки десанта ВФУ на Тендровской косе была не чем иным, как очередным «Голливудом», чтобы показать оправданность вливаемых Западом средств в эту войну, — сказал Кастюкевич.

Он добавил, что любая провокация, подготовленная Великобританией или любой другой страной против России, обречена на провал. Сенатор объяснил, что «они все сражаются за деньги, а мы — за Родину и людей».

Ранее Федеральная служба безопасности сорвала высадку диверсантов Вооруженных сил Украины на Тендровской косе в Херсонской области. По данным ведомства, операция ВСУ была спланирована кураторами из Великобритании.

В ходе боевых столкновений украинский десант был ликвидирован. Кроме того, отметили в органе, один солдат был взят в плен. Представители службы безопасности отметили, что десант ВСУ курировало подразделение Специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS). В ФСБ подчеркнули, что данный факт говорит о непосредственной вовлеченности Лондона в украинский конфликт.