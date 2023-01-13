Голикова: все услуги в сфере занятости предоставляются в электронном виде

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Татьяна Голикова

Все услуги в сфере занятости с 1 января 2023 года оформляются в электронном режиме на портале «Работа России» в 84 регионах страны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что с начала текущего года россияне могут также подать заявку в онлайн-режиме и получить психологическую помощь. Как указала Голикова, у граждан РФ есть возможность пройти тестирование на профориентацию и получить рекомендации по выбору работы, передает ТАСС.

С 1 января 2023 года все госуслуги в сфере занятости предоставляются в электронном виде на портале «Работа России» в 84 регионах. <...> Теперь граждане могут в электронной форме также подать заявление, чтобы получить психологическую поддержку, пройти профессиональное тестирование и получить рекомендации по выбору профессии или в открытии собственного дела и другие услуги, — процитировали Голикову в ее секретариате.

Голикова напомнила, что основные услуги уже были до этого доступны в онлайн-формате. Речь идет о содействии в поиске работы и подборе кадров для работодателей.

По словам вице-премьера, для москвичей возможность оформить перечисленные услуги откроется с 1 июля, а для жителей новых субъектов РФ — с 2024 года.

Ранее в Минцифры сообщили, что на портале «Госуслуги» появилась возможность зарегистрировать ребенка по месту жительства. Этой услугой уже воспользовались шесть тысяч семей по всей России. Как пояснили в министерстве, зарегистрировать ребенка можно только по месту жительства одного из родителей, который должен направить заявление. МВД рассматривает подобные запросы в течение шести рабочих дней.