Голикова: в России замедлились темпы снижения рождаемости

В России за последние два года удалось замедлить темпы снижения рождаемости, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, которые приводит Интерфакс, число рождений третьих и последующих детей в России выросло на 6,6%, как указал Голикова, это означает, что меры правительства по поддержке семей работают.

За последние два года нам удалось затормозить снижение суммарного коэффициента рождаемости, то есть это количество рожденных детей, которые приходятся на одну женщину. Наверное, нам пока нечем похвастаться, это 1,51%, но тем не менее мы темпы снижения рождаемости первых и вторых детей замедлили, — сказала она.

Ранее глава Росстата Павел Малков сообщил, что численность населения РФ на 1 октября 2021 года, по предварительным итогам переписи, составила 147 миллионов человек. Окончательные данные по этому показателю будут опубликованы в мае. Перепись населения проходила в России с 15 октября по 20 декабря прошлого года.

Профессор кафедры социологии и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в беседе с NEWS.ru заявил, что численность населения России оказалась примерно на 1,5 миллиона больше, чем предполагалось по расчётам Росстата, основанных на данных предыдущей переписи от 2010 года. По мнению эксперта, увеличение численности населения может быть связано с нелегальной миграцией.