Голикова рассказала, насколько выросла зарплата в России Голикова: реальная зарплата за шесть лет выросла более чем на 30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реальная заработная плата в России выросла более чем на 30% за прошедшие шесть лет, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости. По ее словам, благодаря этому был создан фестиваль профессий, который продлится 33 дня, после чего будет запущена Всероссийская ярмарка вакансий.

И мы видим существенный рост более чем на 30% за эти шесть лет реальной заработной платы. А за последний 2023 год по сравнению с 2022 на 7,8%, — сказала Голикова.

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее заявил, что максимальный размер пособия по безработице в РФ составляет 12 792 рубля в месяц. По словам парламентария, минимальная выплата в размере 1500 рублей доступна для тех, кто впервые ищет работу или не работал больше года.

Ранее финансовый эксперт Наталья Жукова посоветовала людям с невысоким доходом откладывать деньги сразу после получения зарплаты, а не рассчитывать, что к следующим выплатам останутся сбережения. Специалист уточнила, что один из популярных способов — копить с каждого поступления по 5–10%.

Руководитель агентства по подбору персонала Илья Варакин ранее предупредил, что добиться повышения зарплаты сложно, если на рынке вакансий резюме больше, чем предложений. По его словам, в этом случае придется идти на дополнительные курсы и брать новые проекты.