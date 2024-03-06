Голикова рассказала, как в школах будут преподавать «Семьеведение» Голикова: курс «Семьеведение» в школах будет необязательным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Голикова

Новый курс «Семьеведение» будет проводиться внеурочно и не войдет в перечень школьных предметов, обязательных для изучения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, которые приводятся агентством ТАСС, курс будет проводиться для учеников старших классов в формате беседы с психологами и историками. «Семьеведение» введут в школьную программу в 2024 году.

Это внеурочные занятия, они в сетку обязательных уроков у нас не войдут, — рассказала вице-премьер, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи.

При этом Голикова подчеркнула, что занятия в рамках курса должны проводиться без какого-либо принуждения учащихся. Она отметила, что курс направлен лишь на то, чтобы дать школьникам разъяснения по интересующим их вопросам.

Это не урок, а создание дружественной среды, чтобы была обратная связь между тем, кто слушает, и тем, кто говорит, — отметила она.

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