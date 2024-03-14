Голикова рассказала, что поможет сохранить миллион жизней россиян Голикова: более 4 тысяч объектов здравоохранения создадут в РФ к концу 2030 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Голикова

В России к концу 2030 года будет создано более четырех тысяч объектов здравоохранения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина. По ее словам, которые приводит пресс-служба Кремля, в перспективе это позволит сохранить около миллиона жизней россиян.

Такие качественные инфраструктурные изменения позволят своевременно выявлять и начинать лечение жизнеугрожающих заболеваний, тем самым сохранив около 1 млн жизней. Вклад в ВВП по сохраненным жизням может превысить 2 трлн рублей, — сказала Голикова.

Она уточнила, что бюджетных средств хватит, чтобы отремонтировать более 10 тысяч объектов, в том числе обеспечить оснащение 1,5 тысячи детских больниц и роддомов. Кроме того, благодаря дополнительным ассигнованиям будет построено более 100 приемных отделений в межрайонных центрах, где проживает менее 300 тысяч человек, а также 450 модульных женских консультаций, рассказала вице-премьер.

Ранее Путин заявил, что в обозримом будущем принцип работы системы здравоохранения в России должен быть изменен. Он указал, что все больницы и клиники должны быть ориентированы на сбережение здоровья россиян.