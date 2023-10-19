Голикова призвала уехавших из России артистов одуматься Голикова: покинувшие РФ деятели культуры могут одуматься и вернуться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова в интервью ТАСС заявила, что она не понимает деятелей культуры, которые спустя много лет жизни в России решили покинуть страну. Чиновница выразила надежду, что эти люди осознают ошибки и переосмыслят свое решение

Я не понимаю, как можно уехать из своей страны, как можно уехать от своих предков, от того, что ты переживал много лет со своей страной, и все перипетии, и все сложности, и все исторические периоды времени. <...> Если ты ошибся и сделал неправильный выбор, всегда можно эту позицию изменить. Другой вопрос, а готовы ли они ее менять, — сказала Голикова.

Она также задалась вопросом, чем являлась для уехавших Россия — местом, «где они зарабатывали, или это было что-то другое?» По мнению чиновницы, «для многих это было первое». При этом она выразила надежду, что многие, уехав, переоценили принятое решение, но пока у них не хватает смелости это признать.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в отношении россиян, которые решат вернуться в РФ после релокации в другие страны, могут быть возбуждены уголовные дела по статье о госизмене. По его словам, речь идет о тех гражданах, кто негативно высказывался против России, а также финансировал ВСУ. Он предложил «подобрать то место, куда их лучше сразу отправлять».

В свою очередь депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал на законодательном уровне ввести в России понятие «недружественный релокант». По его мнению, под это определение должен подпадать человек, который уехал из России по политическим мотивам и стал унижать страну и сограждан. При этом депутат отметил, что «недружественным релокантом» может стать как сотрудник компании, так и самозанятый.