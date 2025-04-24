Голикова призвала российских работодателей проводить просемейную политику Голикова: регионы России должны внедрять корпоративный демографический стандарт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Голикова

Российским работодателям следует проводить просемейную политику и реализовывать корпоративный демографический стандарт, который в конце прошлого года утвердила трехсторонняя комиссия, заявила на ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «От года семьи — к веку семьи» вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, важно, чтобы этот стандарт внедрялся на уровне регионов, передает корреспондент NEWS.ru.

Корпоративный стандарт в конце прошлого года был утвержден российской трехсторонней комиссией. Но теперь важно, чтобы регионы его внедрили. И в этом контексте я хотела бы еще раз обратиться к нашим работодателям, чтобы они проводили соответствующую просемейную политику, реализовывали этот корпоративный демографический стандарт, — сказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что правительству совместно с регионами предстоит по поручению главы государства внедрить рейтинг предприятий. Это позволит выяснить, что работодатели делают для своих сотрудников.

Также по поручению главы государства подготовлены поправки в Налоговый кодекс, позволяющие увеличить необлагаемую налогом единую корпоративную выплату при рождении ребенка с 50 тысяч до 1 млн рублей, — добавила Голикова.

Ранее Голикова рассказала, что в России были разработаны новые подходы к работе с женщинами, оказавшимися в ситуации репродуктивного выбора, а также подходы к поддержке беременных. По ее словам, речь идет о мерах правовой, психологической и медико-социальной поддержки будущих матерей.