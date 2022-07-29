Голикова призвала предотвратить дальнейший подъем заболеваемости COVID-19

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Татьяна Голикова

Резкого увеличения числа госпитализаций пациентов с коронавирусом в России нет, но регионы должны быть готовы к оказанию помощи заболевшим, сообщила на заседании оперативного штаба вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, которые приводит ТАСС, гражданам следует максимально бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, проходить своевременную вакцинацию и ревакцинацию.

Мы не фиксируем резкого роста госпитализаций, однако все системы здравоохранения должны быть максимально готовы к оказанию помощи больным коронавирусной инфекцией, — заявила вице-премьер.

Ранее стало известно, что суточный прирост заболевания коронавирусом в РФ составил 11 422 новых случая. Количество госпитализаций за сутки составило 1723 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 15,6%. Регионами с наибольшим числом заразившихся стали Москва (3682 подтвержденных за сутки случая), Московская область (1328) и Санкт-Петербург (1272).

До этого иммунолог Николай Крючков сообщил, что текущую вспышку заболеваемости коронавирусом можно назвать мини-волной, однако россиянам стоит быть готовыми к серьезному всплеску COVID-19 со второй половины сентября. По его прогнозу, подъем заболеваемости продлится до середины августа, но о серьезном всплеске заболеваемости говорить не приходится.