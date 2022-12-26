Голикова поручила увеличить число контента о традиционных ценностях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минцифры, ВГТРК и Первому каналу совместно с Минкультуры, Минпросвещения и Росмолодежью подготовить данные о числе программ, фильмов и сериалов, направленных на сохранение семейных ценностей. Согласно протоколу заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, также нужно рассмотреть возможность увеличения числа подобных передач в сетке вещания.

<...> проработать вопрос и представить предложения об увеличении в сетке вещания обязательных общедоступных телеканалов доли передач и фильмов, направленных на сохранение и укрепление традиционных российских духовнонравственных ценностей, включая ценности крепкой семьи, брака, многодетности, а также образовательных программ, направленных на развитие детей, — говорится в опубликованном документе.

Голикова также поручила совместно с педагогами и психологами изучить вопрос о целесообразности трансляции без рекламных пауз контента для детей в возрасте до 12 лет.

В Совет также должна быть представлена информация о соблюдении квоты социальной рекламы.

Кроме того, Голикова поручила Минпросвещения подготовить предложения по оказанию длительной помощи наркозависимым детям, в том числе сиротам. Ведомство должно доработать единую методику социально-психологического тестирования обучающихся на употребление наркотических средств и психотропных веществ.