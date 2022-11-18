Голикова назвала число детей-сирот в России Голикова сообщила о сокращении числа детей-сирот в России на 26%

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

За последние пять лет число детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 26,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. При этом она отметила, что 38 тысяч детей-сирот все еще не обрели семью, передает ТАСС.

За последние пять лет на 26% уменьшилась численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем в детских домах еще находится 38 тысяч детей-сирот, и очень важно, чтобы каждый из них как можно скорее обрел семью, — сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что за период реализации «Десятилетия детства» была усовершенствована нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы защиты прав и интересов детей, а также поддержки семей с детьми.

Кроме того, Голикова указала на то, что за последние годы были расширены направления использования материнского капитала. В частности, как рассказала вице-премьер, создаются условия, чтобы родители могли совмещать обязанности по воспитанию детей и трудовую деятельность.

Кроме того, Голикова обратила внимание на то, что стало возможным привлекать представителей негосударственных некоммерческих организаций и волонтеров для совместного нахождения с детьми-сиротами в медучреждениях во время лечения. Там они находятся наряду с работниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уточнила вице-премьер.

В начале августа группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете усыновления сирот из России гражданами стран, которые входят в список недружественных. Кроме этого, им нельзя будет оформить опекунство над российскими детьми.