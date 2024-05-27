Гоблин оценил шансы на возвращение эмигрировавших россиян Блогер Пучков заявил, что многие уехавшие из России люди не вернутся в страну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Пучков

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков (известный как Гоблин) заявил в интервью актеру Вячеславу Манучарову, что многие россияне, покинувшие страну, не вернутся в Россию. По его мнению, те, кто продал квартиры и дачи, уже не приедут.

Мне кажется, в массе люди мосты сжигают. То есть продал квартиру, продал дачу, продал машину. «Все, до свидания, я уехал». А назад уже не приехать, — сказал Гоблин.

Ранее блогер Амиран Сардаров, уехавший на ПМЖ в США и позднее вернувшийся обратно в Россию, рассказал, что ему там не понравилось. По его словам, находясь в США, он чувствовал себя одиноким, а климат Лос-Анджелеса оказался слишком знойным. Ютубер также указал на большие различия в менталитете жителей Штатов и России. Блогер добавил, что он «не понял Америку» и жить там на постоянной основе не собирается, однако не исключил, что как-нибудь приедет туда на отдых.

Российский комик Александр Незлобин ранее пожаловался на трудности после переезда в США. Бывший участник Comedy Club сообщил, что не может получать прежних гонораров за свои выступления, подчеркнув, что выживает за счет небольших концертов в американских барах. Незлобин также отметил, что его 10-летняя дочь часто жалуется на отсутствие денег и возможностей в Америке.