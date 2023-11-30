«Глупость русофобов»: Захарова о запрете Болгарией ее полета над страной Захарова назвала глупостью запрет Болгарии на ее пролет над территорией страны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Злобной глупостью русофобов назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова запрет Болгарии на пролет над ее территорией самолета, в котором находилась российский дипломат. Она отметила, что в рамках действующего международного законодательства запрет Болгарии был неправомерен.

Злобная глупость русофобов дошла до того, что впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолёте. <...> Про то, могу ли я пролететь над Болгарией без самолёта или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством, ничего сказано не было, — написала Захарова в личном Telegram-канале.

Она также разъяснила, что Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 года, регулирующая правила воздушного сообщения, предписывает понимать под территорией государства «сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды». При этом воздушное пространство в термин «территория» не входит, подчеркнула российский дипломат.

В связи с этим действие и без того незаконных Евросоюзовских санкций не может распространяться на беспосадочный пролет на воздушном судне лица, которому запрещён въезд на территорию государства. <...> Кто дал право неграмотным чиновникам в Софии позорить болгарский народ? — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в столицу Северной Македонии город Скопье для участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ через Турцию и Грецию, хотя предполагалось, что маршрут пройдет над Болгарией. При этом София до этого выдала дипломатическое разрешение на перелет специального рейса авиакомпании «Россия» через свое воздушное пространство. В результате выяснилось, что разрешение распространялось на Лаврова и других членов делегации, но запрещало пролет Захаровой, «фигурирующей в санкционном списке, согласно действующему праву ЕС». Таким образом, маршрут пришлось изменить.