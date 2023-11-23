«Глупо это»: депутат Бурляев высказался против политической цензуры Депутат ГД Бурляев: я против политической цензуры, но за общественный контроль

Фото: АГН «Москва»

Николай Бурляев

История свидетельствует о том, что политическая цензура зачастую бывает глупой, заявил депутат госдумы Николай Бурляев на заседании круглого стола «Глобальная схватка за ценности и информационная политика: внешние и внутренние аспекты». Он подчеркнул, что лично выступает против такой цензуры, хотя и поддерживает идею общественного контроля.

Я против политической цензуры. Глупо это. Но за общественный контроль. О Пушкине говорят, что он натерпелся от цензуры. Да, вранье! У него цензором был царь. Мне бы такого цензора, я был бы в порядке, — сказал депутат.

Он также напомнил высказывание поэта, согласно которому каждое государство при любой форме правления должно иметь цензуру. По словам Пушкина речи и рукописи подлежат закону и государство вправе контролировать их распространение.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что те ограничения, которые имеются в российском обществе и некоторыми считаются «цензурой», это минимальные требования к новой военно-политической ситуации. По его мнению, их достаточно и необходимости в принятии новых законов об ограничении свободы слова нет.