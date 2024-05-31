«Глубоко наплевать»: в ГД отреагировали на возвращение Милохина в Россию Депутат Драпеко: при возвращении в Россию Милохина может ждать армия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Блогера Даню Милохина в случае возвращения в Россию ждет армия, если он был призван, заявила в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. По ее словам, если Милохин откажется служить, то ему предстоит ответить по закону. Парламентарий при этом отметила, что ей лично «глубоко наплевать» на блогера и его дальнейшую судьбу.

Честно, я про него думаю меньше всего. Мне глубоко наплевать на Даню Милохина. Если вернется, и он был призван в армию, значит пойдет служить, не пойдет — будет отвечать по закону. А так, вообще, Даня Милохин, как вы понимаете, не мой герой, — высказалась Драпеко.

Ранее стало известно, что Милохин планирует вернуться в Москву летом этого года. В одном из эфиров блогер также начал заворачиваться в российский флаг и пообещал выходить с ним на каждый свой бой, если ему это разрешат.

Директор центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов до этого обратился в Военный комиссариат Московской области с требованием объявить в розыск Милохина по причине уклонения от службы в армии. Он уверен, что блогер не поставлен на учет по месту регистрации в Красногорске.

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, ранее заявил, что многие россияне, покинувшие страну, не вернутся на родину. По его мнению, те, кто продал квартиры и дачи, уже не приедут. Пучков подчеркнул, что уехавшие из РФ граждане «сжигают все мосты».