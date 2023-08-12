«Глаза мозолит»: Милонов призвал ВС РФ скорее занять Нью-Йорк Милонов призвал ВС РФ установить контроль над Нью-Йорком в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Подразделения Вооруженных сил России, действующие в районе Горловки, готовятся выдвинуться на поселок Нью-Йорк (ранее — Новгородское), сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов. В комментарии, который опубликовал Telegram-канал WarGonzo, политик подчеркнул, что разведка уже знает все расположения ВСУ в населенном пункте. По его словам, штурм должен начаться, когда стабилизируется линия фронта.

Хочется идти вперед, ждем, когда справа, слева нормализуется, парни подтянутся. Мы там вышли, выдвинулись, стоим уже черт знает где, и ждем, когда наши друзья чуть-чуть подтянутся, чтоб дальше идти. Потому что смотришь на этот Нью-Йорк, на этот Дзержинск, честно говоря, уже глаза мозолит. Мы уже все знаем там, где, кто стоит. Только заезжают — получают от нас хорошенько. В общем я мечтают пройти, прогуляться по Дзержинску. Сколько можно на него смотреть, — сказал депутат.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что российские войска вернули под свой полный контроль поселок Урожайное на западе Донецкой Народной Республики. ВСУ удалось закрепиться на севере населенного пункта, после чего украинские подразделения предприняли несколько попыток штурма. Когда ВС РФ пошли в контратаку, то выбили противника за пределы поселка.