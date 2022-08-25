Главы Минобороны России и Франции обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС Шойгу обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию на Запорожской АЭС

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию на Запорожской АЭС, сообщили в Минобороны РФ. Российский министр сообщил Лекорню, что действия ВС Украины могут привести к нарушению безопасности ЗАЭС.

25 августа 2022 года по инициативе французской стороны состоялся первый телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу с министром обороны Французской Республики С. Лекорню. Обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС... Шойгу довел оценки о действиях ВС Украины, способных нарушить безопасное функционирование станции, — сообщили в МО.

Ранее стало известно, что глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым согласовала отправку экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. Париж принял гарантии Москвы воздерживаться от любых действий, которые могут подвергнуть миссию угрозе.

Ранее на созванном Россией заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС деградировала. Из-за обстрелов со стороны Украины это произошло всего за полмесяца, отметил он. Небензя назвал преступным попустительством стран Запада обстрелы станции украинской стороной.