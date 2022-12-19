Главу Русского дома в ЦАР экстренно эвакуируют после покушения

Фото: Сергей Булкин/NEWs.ru

Состояние здоровья главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого оценивается как тяжелое, медики борются за его жизнь, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин. По его словам, принято решение об экстренной эвакуации Сытого в Россию.

Состояние здоровья [Сытого] тяжелое. Медики борются за [его] жизнь. Принято решение об экстренной эвакуации, — рассказал Ильин.

16 декабря Содружество офицеров за международную безопасность сообщило, что в столице ЦАР Банги был совершен теракт против Сытого. В его руках взорвалась посылка. Она была отправлена из столицы Того Ломе от имени Алекса Севильяно-Мингуэсы.

В пресс-службе компании «Конкорд» Евгения Пригожина заявили, что дипломат, открывая посылку, находился в состоянии аффекта и думал, что в ней лежит голова его сына. Там уточнили, что 11 ноября глава Русского дома получил из Того посылку с фотографией его сына, проживающего во Франции, с запиской. В ней говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если русские «не уберутся с Африканского континента и не распахнут двери для французов».

Военкор Семен Пегов предположил, что теракт против главы Русского дома мог быть подготовлен Главным управлением внешней безопасности Франции (DGSE).