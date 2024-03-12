Главу МВД Эстонии объявили в розыск в России МВД России объявило в розыск министра внутренних дел Эстонии Ляэнеметс

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Лаури Ляэнеметс

Министерство внутренних дел России объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс, следует из базы розыска ведомства. Там уточняется, что основанием является уголовная статья в соответствующем кодексе РФ. О каком именно преступлении идет речь, неизвестно.

Лаури Ляэнеметс, 31.01.1983. Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в базе данных.

Ранее сообщалось, что Государственный комитет национальной безопасности Киргизии объявил в розыск российского предпринимателя, председателя совета директоров компании Capital Group Павла Тё. Его обвиняют в финансировании организованной преступной группировки Камчы Кольбаева, известного как Коля Киргиз.

Кроме того, Следственный комитет России объявил в розыск 700 иностранных наемников. Среди них граждане Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. В ведомстве уточнили, что часть из объявленных в розыск заочно арестованы.

Telegram-канал SHOT в свою очередь сообщал, что в России возбудили уголовные дела в отношении более чем 50 чиновников. Речь идет о должностных лицах из стран Европы. Их обвиняют в уничтожении воинских захоронений и мемориалов погибшим советским солдатам.