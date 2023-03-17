Главу Минфина России хотят отправить работать в Сбербанк Силуанова, Орешкина, Чернышенко и Игнатьева выдвинули в наблюдательный совет Сбербанка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антона Силуанов

Кабмин выдвинул министра финансов России Антона Силуанова в качестве кандидата на членство в наблюдательном совете Сбербанка, сказано на сайте правительства. Вместе с ним были также предложены кандидатуры зампреда правительства по вопросам цифровой экономики Дмитрия Чернышенко, помощника президента РФ Максима Орешкина и советника главы ЦБ Сергея Игнатьева.

Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в наблюдательный совет публичного акционерного общества «Сбербанк России» (г. Москва) согласно приложению, — говорится в заявлении.

В приложении прописаны имена Силуанова, Чернышенко, Орешкина и Игнатьева.

Ранее на пост заместителя председателя Банка России был назначен Валерий Казарин. На посту зампреда он сменил Руслана Вестеровского, покинувшего ЦБ 20 февраля. Вестеровский, которого сменил Казарин, также перешел на работу в Сбербанк, где занял пост старшего вице-президента, руководителя блока «Управление благосостоянием». Сообщалось, что в новом качестве Казарин будет курировать департамент закупок, департамент недвижимости, технический центр «Нудоль», а также департамент проектов и процессов, который прежде возглавлял.