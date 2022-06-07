Главу Карелии выдвинули на новый срок от «Единой России» Главу Карелии Парфенчикова выдвинули на новый срок от «Единой России»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действующего главу Карелии Артура Парфенчикова выдвинули на губернаторские выборы в сентябре от партии «Единая Россия», сообщили в пресс-службе республиканской ЦИК на странице в соцсети «ВКонтакте». Выдвижение кандидатов продлится по 2 июля включительно.

Карельское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия» выдвинуло кандидатуру Парфенчикова Артура Олеговича на должность главы Республики Карелия, — говорится в сообщении избиркома.

4 июня Центральная избирательная комиссия РФ сообщила о начале избирательной кампании по выборам в единый день голосования, который назначен на 11 сентября этого года. Все кампании по выборам высших должностных лиц и депутатов заксобраний должны быть назначены уже к середине июня.

Отмечается, что первым субъектом РФ, который уже назначил выборы главы региона 11 сентября, стала Республика Карелия. Всего осенью этого года изберут 15 должностных лиц. В 14 областях пройдут прямые выборы, а в Республике Адыгея руководитель будет выбираться парламентом. В единый день голосования жители страны выберут депутатов шести законодательных собраний, 12 советов депутатов административных центров субъектов, а также депутатов органов местного самоуправления.