Главу гордумы Нижнего Новгорода арестовали по делу о растрате Главу нижегородской гордумы Лавричева арестовали до 26 июня по делу о растрате

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал до 26 июня главу городской думы Олега Лавричева по делу о растрате, передает ТАСС со ссылкой на инстанцию. Его задержали 28 апреля в Донецке, куда он прибыл с гуманитарным конвоем, затем доставили в Нижний Новгород. Чиновника обвиняют в растрате суммы в размере 22 млн рублей в ходе закупок аппаратов УЗИ и рентгена для Арзамасского приборостроительного завода.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 июня 2024 года включительно, — постановил судья Сергей Шувалов.

Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу трех обвиняемых в сговоре об обеспечении армии низкокачественными продуктами питания по завышенным ценам. Фигурантами уголовного дела стали Александр Михаленко, Валерий Ковачевич и Эльвира Смирнова. Их заключили под стражу до 19 июня 2024 года.

В середине апреля главная военная прокуратура потребовала ужесточить приговор бывшему заместителю начальника финансово-экономического департамента (ФЭД) Росгвардии полковнику Николаю Копытову. Он получил четыре года тюрьмы общего режима за взятки в 2018 году в размере 10 млн рублей и кофемашины.

Замоскворецкий суд Москвы ранее приговорил к пяти годам колонии общего режима главного нотариуса Подмосковья Станислава Смирнова. Мужчина обвиняется в коммерческом подкупе. Смирнов во время заседания суда был не под арестом, ему была избрана более мягкая мера пресечения.