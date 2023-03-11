Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов больше не является членом Общественного совета при Министерстве внутренних дел России, говорится на сайте ведомства. По словам его представителей, журналиста исключили из совета еще в 2022 году. Пресс-служба МВД призвала представителей СМИ и администраторов сообществ в социальных сетях не допускать публикаций ложной, вводящей читателей в заблуждение информации.
В настоящее время в ряде Telegram-каналов распространяется информация о том, что Дмитрий Муратов является членом Общественного совета при МВД России. Данная информация не соответствует действительности. Дмитрий Муратов исключен из его состава в 2022 году, — говорится в сообщении ведомства.
МВД также попросило обращаться за комментариями в его пресс-службу.
В феврале Басманный суд Москвы окончательно аннулировал лицензии «Новой газеты» и журнала «Новая рассказ-газета». Поводом для отзыва лицензии у «Новой газеты» стала несвоевременная передача Роскомнадзору обновленного устава издания. Апелляция по делу о «Новой рассказ-газете» также была отклонена. Причиной для этого стал тот факт, что журнал не издавался более года.