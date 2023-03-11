Главред «Новой газеты» лишился места в Общественном совете при МВД

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Муратов

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов больше не является членом Общественного совета при Министерстве внутренних дел России, говорится на сайте ведомства. По словам его представителей, журналиста исключили из совета еще в 2022 году. Пресс-служба МВД призвала представителей СМИ и администраторов сообществ в социальных сетях не допускать публикаций ложной, вводящей читателей в заблуждение информации.

В настоящее время в ряде Telegram-каналов распространяется информация о том, что Дмитрий Муратов является членом Общественного совета при МВД России. Данная информация не соответствует действительности. Дмитрий Муратов исключен из его состава в 2022 году, — говорится в сообщении ведомства.

МВД также попросило обращаться за комментариями в его пресс-службу.

В феврале Басманный суд Москвы окончательно аннулировал лицензии «Новой газеты» и журнала «Новая рассказ-газета». Поводом для отзыва лицензии у «Новой газеты» стала несвоевременная передача Роскомнадзору обновленного устава издания. Апелляция по делу о «Новой рассказ-газете» также была отклонена. Причиной для этого стал тот факт, что журнал не издавался более года.