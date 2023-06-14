«Главный страх, главная надежда»: спецпредставитель Песков о беспилотниках Представитель президента по цифровому развитию Песков назвал дроны главным страхом и надеждой человека

Фото: МО РФ

Беспилотники — главный страх и одновременно главная надежда человечества, заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РБК, популярность темы БПЛА можно сравнить с футболом.

У нас теперь дроны — это главный страх, главная надежда, главная амбиция. [Тема], где все разбираются, все занимаются. Вопрос в том, хайп это или не хайп. Короткий ответ: нет, — сказал Песков.

Он добавил, что 10 лет назад использование беспилотных летательных аппаратов казалось фантастической идей, пять лет назад — маргинальной, а потом «раз — и взорвалась, примерно как с футболом».

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и Минтрансу принять меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ. Согласно поручению президента, министерство должно приняты меры до 15 июля, а правительство — доложить до 1 сентября.

До этого вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко заявляла, что беспилотные летательные аппараты, используемые сельхозпроизводителями, могут вернуться к работе на высоте до 150 метров. По ее словам, это произойдет, если участникам сельскохозяйственной отрасли удастся договориться с Минтрансом.