«Главное — это обрести Родину»: Затулин о гражданстве для соотечественников Депутат Госдумы Затулин призвал относиться к соотечественникам не так, как к мигрантам

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К соотечественникам, которые хотят приехать в Россию, не следует относиться, как к мигрантам, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин на ПМЭФ-2023. По его словам, уже за рубежом человека следует протестировать на право репатриации и избавить от хождения по разным инстанциям внутри РФ.

К соотечественникам относятся пока что, как к мигрантам, тем, кто из-за рубежа. <...> Желание сделать так, чтобы уже за рубежом человека тестировали, соотечественник он или нет. Если он хочет приехать в Россию, он там получает (за рубежом) вид на жительство и едет туда, куда он хочет. При этом он сам решает вопросы о своем переезде, своем устройстве и так далее. Потому что главное для людей не 20 тысяч рублей, а быть избавленными от хождения по разным инстанциям внутри России. Чтобы давали двойное гражданство. Чтобы не требовали от соотечественников выхода из другого гражданства. Право соотечественника на возвращение на Родину. Главное — это обрести Родину, — заявил Затулин.

Он добавил, что недостатки в программе происходят из-за недостатков в ресурсах, поскольку задача была переложена на плечи регионов. По словам Затулина смысл был в том, есть аккредитованные в рамках этой стратегии регионы, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, которые должны заложить определенный бюджет, так называемые подъемные для тех, кто признан участником программы регионов.

Он [участник программы] и его семья получают от 20 до 200 тысяч рублей на человека — поддержка переселенных граждан (соотечественников). 20 000 рублей — это не аргумент для человека, который ищет материальную сторону в этом вопросе, при переезде из одной страны в другую. Тем не менее, эти средства в регионах стали поводом для того, чтобы регионы стали ограничивать подход к этой репатриации, тестируя по возрасту и профессии. Если вы не той профессии, что в нашем регионе, то в этом случае вы можете не попасть в эту программу, — объяснил депутат.

Затулин подчеркнул, что если соотечественник пенсионного и предпенсионного возраста, то он не попадает под программу, потому что не трудоспособен. Фактически репатриация превратилась в программу трудового набора, отметил он. Кроме того, по словам парламентария, в 2021 году был внесен законопроект на репатриацию, но пока что он лежит в портфеле в Госдуме.

Ранее Министерство внутренних дел РФ предложило создать институт репатриации в рамках госпрограммы переселения соотечественников в Россию. Репатриантами будут считать лиц, проживающих за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года, бывших граждан РФ, бывших граждан СССР, лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, которые родились или постоянно проживают на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ.