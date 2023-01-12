«Главная работа впереди»: Песков прокомментировал бои за Соледар

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Работа самоходной артиллерийской установки 2СЗ «Акация» на Запорожском направлении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные в Соледаре действовали самоотверженно, однако основная работа еще впереди. По его словам, наступательные действия будут продолжаться.

Впереди еще много работы. Не время останавливаться, не время потирать руки, главная работа еще впереди, — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил действия военных не только в Соледаре, но и на других направлениях, где ведутся наступательные действия.

В Соледаре проделана, действительно, гигантская работа, абсолютно самоотверженные, героические действия. И не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия. Они будут продолжаться, — сказал Песков.

В ночь на 11 января российский предприниматель Евгений Пригожин заявлял, что город взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Предприниматель уточнял, что город под контроль взяли именно бойцы ЧВК, другие части в штурме не участвовали. В Минобороны РФ заявили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга. В ведомстве также сообщили об ударах ВКС по опорным пунктам противника.

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец на это заявил, что взятие Соледара говорит о том, что стратегическая инициатива переходит к российским войскам. По его словам, оставление Соледара стало большим моральным ударом для украинской армии. Баранец напомнил, что город является ключом к следующему мощному опорному пункту — Артемовску, взятие которого откроет российским войскам путь к Славянску и Краматорску.