Глава турецкого МИД заявил, что 1 сентября встретится в Москве с Шойгу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Хакан Фидан

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что 1 сентября встретится в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает РИА Новости. Также на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым Фидан заверил, что Анкара продолжит осуществлять посредничество в урегулировании украинского конфликта.

Завтра я встречусь с господином Шойгу, — сказал Фидан.

На этой же встрече Лавров отметил, что генсек ООН рассказал ему о своих новых инициативах по восстановлению зерновой сделки, но в них нет никаких гарантий для Москвы. Лавров заверил, что как только все пункты меморандума РФ-ООН будут выполнены, Москва тут же вернётся к зерновой сделке.

Ранее Шойгу неоднократно общался с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Последний в том числе участвовал в передаче Москве требований Киева по зерновому коридору.

Глава МИД Турции заявлял, что его переговоры с Лавровым в Москве станут подготовкой к встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, контакты президентов пройдут уже в ближайшее время в Сочи. До этого турецкий телеканал Habertürk со ссылкой на источники сообщал, что встреча может состояться 4 сентября.