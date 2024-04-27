Глава Татарстана назвал дату инаугурации Путина Минниханов: инаугурация Владимира Путина состоится 7 мая

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Инаугурация президента России Владимира Путина

Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая, подтвердил глава Татарстана Рустам Минниханов, слова которого приводит РИА Новости. На совещании в республиканском Доме правительства он подчеркнул, что это значимое политическое событие для страны.

Большое политическое событие для нашей страны — инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина — планируется 7 мая, — сказал политик.

СМИ уже было известно, что именно в этот день пройдет инаугурация президента. Во время нее глава государства поклянется охранять права и свободы человека, соблюдать Конституцию, защищать суверенитет страны и верно служить народу. Время мероприятия объявят позже. 8 мая будет рассмотрен вопрос о назначении председателя правительства.

Ранее российский лидер также анонсировал запланированный визит в Китай. Президент намерен посетить КНР в мае, однако точная дата поездки пока не раскрывается. Сам Путин отметил, что возьмет с собой произведение российского философа Николая Чернышевского «Что делать?» и вручит его главе республики Си Цзиньпину. Последний визит главы РФ в Китай состоялся в октябре 2023 года.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Китай находится на последней стадии. Он отметил, что на повестке дня много вопросов, касающихся дальнейшего развития двусторонних отношений между Москвой и Пекином, которые представляют общий интерес и охватывают широкий спектр областей сотрудничества.