Нарышкин не исключил контакты с главой ЦРУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин не исключил контакты с руководителем ЦРУ США в ближайшее время. Так он ответил на вопрос для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Исключать нельзя, — сказал Нарышкин.

В феврале Нарышкин пообещал продолжать взаимодействовать с руководителем Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. При этом он не стал называть конкретные сроки новых контактов.

Ранее Нарышкин говорил, что «предупреждения» представителей иностранного истеблишмента о «планах российского нападения на НАТО» представляют собой информационную войну для оправдания гибридной агрессии Запада против РФ. По его словам, такая война в результате оборачивается и против жителей западных стран. По мнению главы СВР, подобными заявлениями Запад пытается заставить Москву отказаться от целей специальной военной операции. Однако, заверил он, ничего подобного не произойдет.

Также Нарышкин сообщал, что некоторые косвенные признаки указывали, что за террористическими актами на «Северных потоках» стоят англосаксонские государства. Однако затем «мозаика сложилась», и у российских властей не осталось сомнений в их причастности к диверсии, подчеркнул он.