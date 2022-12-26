Глава СПЧ Валерий Фадеев пожаловался на военную цензуру в странах Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Фадеев

Западные журналисты подвергаются репрессиям, их увольняют за попытки донести ту информацию, которую они считают нужной, таким мнением поделился глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что в странах Запада события на Украине освещаются в рамках строгой военной цензуры, несмотря на отсутствия там военного положения. Фадеев добавил, что лично знаком с многими порядочными журналистами, которые не могут опубликовать свои материалы из-за ограничений.

Там ведь жесткая цензура. Разве в каких-то странах европейских вводилось военное положение? <...> Много журналистов на Западе, которые не могут донести ту информацию, которую считают нужной. Их увольняют, их репрессируют. Мы жалуемся на то, что у нас происходит, Помилуйте! У нас ограничений минимум, — сказал он.

Ранее публицист Иван Новоселов заявил, что западные СМИ стараются выставить граждан России как «диких монстров», которые хотят «разрушить человеческую цивилизацию». Такой образ о России, по мнению эксперта, создается уже много веков. Он уточнил, что победа в информационной войне еще не близка, так как Москве нужно больше официальных и неофициальных каналов для связи с мировой аудиторией.