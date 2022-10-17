Глава СПЧ оценил влияние законопроекта об ЛГБТ-пропаганде на свободу слова Глава СПЧ Фадеев: инициативы о запрете ЛГБТ-пропаганды не ограничивают свободу слова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Фадеев

Инициативы о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения в РФ, не ограничивают свободу слова, заявил на парламентских слушаниях глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, которые приводит ТАСС, согласно Конвенции о защите прав человека, ограничение свободы слова возможно для обеспечения интересов национальной безопасности, охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав.

В законодательстве уже есть ограничения, связанные с оружием, с пропагандой информации о создании взрывных устройств, с приготовлением наркотиков и так далее, напомнил он.

Не считаю в связи с этим, что предлагаемый законопроект ограничивает свободу слова в нашей стране, — подчеркнул глава СПЧ.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что правительство России одобрило законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил о росте ЛГБТ-пропаганды в России, отметив, что по итогам последних 10 лет россияне стали в два раза чаще замечать пропаганду нетрадиционных отношений в обществе.

При этом, по данным ВЦИОМа, все меньше жителей страны считают, что на сексуальную ориентацию можно повлиять извне. А эксперт департамента издательских программ ВЦИОМа Илья Ломакин объясняет, что даже те респонденты, которые говорили о личном столкновении с пропагандой, слабо понимают значение этого термина.