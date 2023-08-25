Глава СПЧ не увидел пропаганды в «Основах российской государственности» Фадеев не увидел пропаганды в «Основах российской государственности»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Фадеев

Глава Совета по правам человека (СПЧ) в России Валерий Фадеев не увидел пропаганды в курсе «Основы российской государственности». Выступая перед студентами на его презентации, он отметил, что «пропагандой» его называют «злые языки», пишут «Ведомости». При этом он подчеркнул, что не видит ничего дурного в понятии «идеология пропаганды», но авторы учебника делают «гораздо больше».

То, что мы делаем, это не пропаганда. Я бы назвал это по примеру философии конфуцианства исправлением имен, — сказал глава СПЧ.

По его словам, в современной России наиболее актуальны такие понятия, как «долг», «суверенитет» и «благодать». Все они найдут свое отражение в новой дисциплине, подчеркнул он.

О введении курса «Основы российской государственности» в декабре прошлого года объявил президент России Владимир Путин.

По данным Минобрнауки, новый обучающий курс для студентов рассчитан на 72 часа семинаров и лекций. 20 из них будут затрачены на внеаудиторные занятия. В создании учебной дисциплины участвовали более трех тысяч преподавателей из 562 университетов страны. Он стартует в высших учебных заведениях уже с 1 сентября этого года.

Как объяснил главы Управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев, логичным продолжением после курса станет измененная версия школьной дисциплины «Обществознание».