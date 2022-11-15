Глава Совбеза призвал усилить прикрытие важных объектов в центре России

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Необходимо усилить прикрытие критически важных объектов Центральной России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральном федеральном округе. По его словам, которые приводит РИА Новости, это следует сделать средствами ПВО и контрбатарейной борьбы.

Следует принять меры по наращиванию сил и средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы в целях прикрытия районов расположения критически важных и потенциально опасных объектов, — сказал Патрушев.

Ранее глава Совбеза заявил, что в последнее время в Центральной России активизировались украинские диверсанты, что особенно коснулось приграничных районов. Он подчеркнул, что исключительно важно обеспечить предупреждение посягательств на безопасность россиян, уделяя особое внимание предотвращению диверсий и терактов.

Между тем в приграничных районах наблюдаются систематические обстрелы населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО.