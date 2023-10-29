«Провокация извне»: глава Северной Осетии о протестах в Дагестане Глава Северной Осетии назвал происходящее в Дагестане провокацией извне

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Происходящие в Дагестане протесты являются спланированной провокацией извне, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. По его словам, всплеск ксенофобии в республике подогревается из-за границы.

Не могу не сказать: всё происходящее — не иначе как спланированная извне провокация! Северный Кавказ — многонациональный и многоконфессиональный край! Мы всегда гордились и гордимся своим теплым отношением друг к другу — вне зависимости от национальности и вероисповедания. Уверен, что всплеск ксенофобии, который мы сейчас наблюдаем в соседних регионах, подогревается из-за пределов нашей страны! — написал Меняйло в Telegram-канале.

Он также заявил, что понимает «чувства мусульман, выражающих поддержку Палестине». При этом Меняйло подчеркнул, что в сложившейся ситуации не следует проявлять агрессию по отношению к людям «какой бы то ни было национальности».

Ранее в Дагестане к аэропорту«Уйташ» стянулись местные жители, радикально настроенные против израильтян в свете обострения конфликта в секторе Газа. Они ворвались в здание воздушной гавани в поисках рейса, прибывшего из Израиля. До этого в соцсетях появлялись фейки о прибытии в Дагестан беженцев из Израиля.

За день до этого в Дагестане прошли акции в поддержку Палестины. В ходе одного из таких мероприятий жители Хасавюрта окружили гостиницу «Фламинго», посчитав, что там поселили беженцев из Израиля. Глава Дагестана Сергей Меликов попросил жителей республики не поддаваться на провокации после этих событий.