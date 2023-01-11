Глава Рязанской думы призналась, что покупает подделки известных брендов Председатель Рязанской думы Панфилова заявила, что покупает подделки известных западных брендов

Фото: Рязанская городская Дума

Татьяна Панфилова

Председатель Рязанской городской думы Татьяна Панфилова призналась, что покупает подделки известных западных брендов, пишет «МК в Рязани». Она рассказала, что приобрела реплику ботильонов Chloé в одном из рязанских шоу-румов за 4,5 тысячи рублей. Чиновница уточнила, что ей неудобно говорить, что она носит поддельные вещи.

Мне неудобно говорить, что я ношу подделки, но приходится, — сказала Панфилова.

Чиновница поделилась ссылкой на рязанский шоу-рум, который занимается продажей реплик в Instagram (деятельность соцсети запрещена в России). Издание уточнило, что стоимость ботильонов Chloé, которые там приобрела Панфилова, отличается от стоимости оригинала на 104,5 тысячи рублей — настоящая пара таких сапог стоит 109 тысяч рублей.

Стилист Владислав Лисовец ранее рассказал, что отличить поддельную одежду от оригинальной можно, обратив внимание на ее цену: ее стоимость будет гораздо ниже, чем должна. Также подделка будет отличаться от брендовой вещи оттенком, качеством и мелким оформлением: написанием принтов, расположением швов, шрифтами, внешним видом бирок и упаковкой. Специалист подчеркнул, что носить поддельные вещи стоит только тем, кто может позволить купить себе оригинал. По его словам, если человек ни финансово, ни морально не готов купить подлинный бренд, его всегда выдаст взгляд, который сразу кричит, что все это не по-настоящему.