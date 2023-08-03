Глава российского региона заявил, что пять лет ездит на УАЗе «Патриот» Глава Кабардино-Балкарии ездит на УАЗе «Патриот» почти пять лет

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Казбек Коков

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков уже пять лет ездит на служебном УАЗе «Патриот», сообщила РИА Новости пресс-служба руководителя региона. При этом в 90% случаев Коков водит машину сам.

Основным автомобилем, который вот уже пятый год использует глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в служебных целях и повседневной жизни, является серийный УАЗ «Патриот», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее президент России Владимир Путин предложил чиновникам пересесть на отечественные автомобили. Таким образом он отреагировал на просьбу различных ведомств продолжить закупки иномарок. По мнению главы государства, такая мера позволит улучшить качество российских машин.

До этого член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев заявлял, что идея поддержки российского автомобилестроения через использование парламентариями продукции отечественного автопрома является правильной мерой. По его словам, дело в том числе в вопросе безопасности, поскольку такие автогиганты, как BMW и Mercedes, отключили для клиентов из России ряд функций в автомобилях.

Позднее директор по связям с общественностью концерна Сергей Ильинский заявил NEWS.ru, что АвтоВАЗ готов пересадить чиновников на отечественные машины. По его словам, любые автомобили предприятия могут использоваться в рамках госзакупок. Из машин представительского класса концерн готов предложить модель Lada Aura.