Глава Роскосмоса рассказал о масштабе повреждения корабля «Союз МС-22» Глава Роскосмоса Борисов: отверстие в системе охлаждения корабля «Союз МС-22» меньше миллиметра

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Отверстие в системе охлаждения корабля «Союз МС-22» размером не больше миллиметра, рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов в ходе беседы с журналистами, запись которой опубликовал официальный Telegram-канал госкорпорации. Он поделился этой информацией, ссылаясь на данные, полученные по итогу предварительного осмотра. Это маленькое отверстие и привело к разгерметизации, подчеркнул руководитель государственной корпорации.

Предварительный осмотр показал, что маленькая дырочка там есть — где-то 0,8 миллиметра, что, собственно, и привело к разгерметизации, — сказал Борисов.

Он добавил, что резервный корабль, на котором экипаж поврежденного космического судна сможет вернуться на МКС, будет подготовлен к пуску к 19 февраля 2023 года, а не 16 марта, как планировалось до этого. Как заметил Борисов, этот корабль уже находится на Байконуре. Эксперты проводят все необходимые проверки.

О разгерметизации на «Союзе МС-22», который пристыкован к МКС, стало известно из переговоров экипажа с наземными службами. Из-за нее перенесен выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который должен был начаться в 05:20 мск 15 декабря. Также сообщалось, что на борту корабля еще до открытия выходного люка сработала сигнализация.

Ранее специалисты Роскосмоса установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека. Отмечается, что место удалось обнаружить благодаря фото и видео, присланных экипажем МКС.