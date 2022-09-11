Глава Росатома отметил беспрецедентность атак на Запорожскую АЭС Глава Росатома: ЗАЭС — первая в истории человечества атомная станция, подвергшаяся атаке

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская АЭС стала первой в истории человечества действующей атомной станцией, подвергшейся вооруженной атаке, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, люди должны «выработать иммунитет, чтобы подобного не допускать».

Это первый случай. Были события, связанные с «Бушером» (АЭС в Иране. — NEWS.ru), когда станция еще не работала. То есть это такой первый опыт, который человечество проходит. И должно выработать некий иммунитет, на мой взгляд, такую защитную реакцию, чтобы ничего подобного, конечно, не допускать в принципе, — отметил Лихачев.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что с 1 по 11 сентября Вооруженные силы Украины 26 раз атаковали Энергодар и Запорожскую атомную станцию. Он добавил, что из-за обстрелов город, а также близлежащие территории Украины оставались без электричества.

В ночь на 11 сентября на Запорожской АЭС остановили работу шестого энергоблока. По словам члена военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, последний работавший энергоблок был остановлен из-за регулярных обстрелов ВСУ. В настоящее время ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию.