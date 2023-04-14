Глава парламента Крыма предложил лишить Киев доступа к Черному морю Глава парламента Крыма Константинов предложил лишить Украину выхода к морю

Фото: МО Украины

Украину следует лишить доступа к Черному морю, а ее южные территории должны быть возвращены России, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов. Он также подчеркнул, что НАТО в Черном море не будет, передает РИА Новости.

Фактически же они (украинские власти — NEWS.ru) уже утратили Азовское море, следующий этап — это утрата доступа к Черному морю, — сказал Константинов.

Он пояснил, что все Черноморское побережье — исконная российская земля, которая «волею случая досталась другому государству, что не принесло особой радости ни ему, ни, тем более, жителям Причерноморья». Пришло время вернуть данные территории законному владельцу, считает Константинов.

Парламентарий добавил, что кораблей НАТО в Черном море быть не должно. По его словам, есть много морей, где они могут плавать, но в Черном море корабли Альянса могут только тонуть.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал превратить Черное море в «море НАТО». При этом он добавил, что Киев выступает за демилитаризацию Черного моря, чтобы оно использовалось только для торговли и туризма.

В Кремле в ответ на это заявили, что море никогда не будет принадлежать Альянсу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, акватория должна оставаться общей для прибрежных государств и быть «морем сотрудничества». Он также добавил, что «НАТО и демилитаризация — это взаимоисключающие понятия».