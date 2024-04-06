Глава Оренбуржья назвал паводок самым многоводным за историю региона

Фото: kremlin.ru

Денис Паслер

Паводок в Оренбуржье является самым многоводным за всю историю наблюдений в регионе, заявил губернатор области Денис Паслер в своем Telegram-канале. По его словам, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный.

Приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но по-прежнему рекордный, поэтому Ириклинская ГЭС не снижает объем сброса — 2170 кубов в секунду сохраняются. Очевидно, что паводок 2024-го — самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Мы продолжаем борьбу со стихией. Через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения, — написал он.

Глава области добавил, что в регионе начала работу горячая линия, на которою местные жители могут звонить и получать информацию по всем вопросам, связанным с ситуацией вокруг паводка, круглосуточно по номеру 122. Основными задачами на воскресенье, 7 апреля, он назвал обеспечение населения питьевой водой и стабилизацию снабжения города коммунальными ресурсами.

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы. В городе были включены сигналы оповещения. Исходя из опубликованных видео с места происшествия, бурлящий поток воды сносил все на своем пути. Следователи устанавливают все обстоятельства прорыва дамбы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности.